Le vittime dell'incendio nel Bronx di origine africana

(LaPresse) – Almeno 19 persone sono morte, fra cui 9 bambini, in un incendio in un palazzo nel Bronx a New York. Una trentina di persone sono rimaste ferite e almeno 13 sono in condizioni critiche. Gli abitanti del condominio evacuati sono stati accolti in una scuola. La maggior parte delle vittime proveniva dall’Africa occidentale, in molti erano del Gambia. I vigili del fuoco “hanno trovato vittime su ogni piano”, ha detto il commissario dell’FDNY Daniel Nigro in una conferenza stampa. Secondo Nigro, l’incendio di domenica ha avuto origine in un appartamento che si estende al secondo e al terzo piano. Le cause sono in corso di accertamento.

