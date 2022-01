Il campo di Hewadwal ospita circa 360 famiglie: sempre più persone soffrono la fame

Freddo gelido e abbondanti nevicate stanno rendendo sempre più difficile la sopravvivenza agli sfollati afghani alla periferia di Kabul. Il campo di Hewadwal ospita circa 360 famiglie, la maggior parte delle quali è fuggita da guerra, siccità e povertà e da diversi anni vive nei rifugi temporanei. In Afghanistan sta crescendo il numero di persone indigenti, mentre il Paese è precipitato in un vortice di povertà. L’economia dipendente dagli aiuti era già in bilico quando i talebani hanno preso il potere a metà agosto dopo il caotico ritiro delle truppe statunitensi e della NATO. La comunità internazionale ha congelato i beni dell’Afghanistan all’estero e ha interrotto tutti i finanziamenti, non volendo collaborare con i talebani. Sempre più persone stanno affrontando la fame, con circa 3,2 milioni di bambini sotto i 5 anni che, secondo le Nazioni Unite, soffrono di malnutrizione acuta.

