Nel Paese dall'inizio della pandemia sono stati oltre 35 milioni di casi e 482 mila morti

(LaPresse) L’India ha iniziato a vaccinare gli adolescenti tra i 15 e i 18 anni di età contro il Covid. Il governo ha deciso di vaccinare in scuole, ospedali e hub vaccinali nati appositamente per la pandemia: in 24 ore i casi sono stati oltre 33 mila nel Paese. Le ospedalizzazioni però non sembrano essere aumentate di pari passo ai casi. Al momento l’India ha registrato oltre 35 milioni di casi e 482 mila morti di Covid ma il numero è sottostimato, secondo gli esperti.

