(LaPresse) Chiude Citizen News, un giornale online di Hong Kong. Il sito ha annunciato che dal 4 gennaio smetterà di aggiornare il sito sostenendo che la mancata libertà di stampa a Hong Kong rende difficile capire se sia sicuro per i giornalisti di Citizen News lavorare. La preoccupazione è quella di “pagare un prezzo troppo alto”: “I giornalisti non hanno paura di offendere chi sta al potere – ha detto il fondatore Chris Yeung – Ma non significa che non temiamo per la nostra libertà”. La decisione di Citizen News arriva giorni dopo il blitz a Stand News da parte delle autorità, durante il quale sono state arrestate sette persone per presunta cospirazione. Lo stesso giorno Stand News ha annunciato che avrebbe cessato le pubblicazioni.

