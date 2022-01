Da Baghdad tante le coppie e le famiglie che cercano pace al Korek Mountain Resort di Erbil

(LaPresse) Con l’arrivo della neve le famiglie irachene stanno approfittando per godersi una vacanza al Korek Mountain Resort di Erbil, una delle mete più popolari in inverno nel Paese. Da Baghdad alle città più piccole, in tanti cercano rifugio tra le montagne dell’Iraq nei giorni più freddi dell’inverno: il monte Korek si trova a 50 chilometri dal confine iraniano e a 120 dalla città di Erbil, capitale del Kurdistan iracheno.

