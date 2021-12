I costumi sono realizzati con vera pelliccia e la testa dell'animale attaccata

A Comănești, cittadina della Romania nordorientale, c’è una antica tradizione: centinaia di persone si vestono da orsi – con costumi realizzati con vere pellicce e le teste degli animali attaccate – cantando e ballando per tenere lontano il male.

È una tradizione che ha avuto origine in epoca precristiana, quando i ballerini che indossavano costumi colorati o pellicce di animali andavano di casa in casa nei villaggi, cantando e ballando per allontanare il male. Un costume da orso per adulto, con la testa inclusa, pesa fino a 40 chilogrammi e costa fino a 2.000 euro.

La gente del posto teme che la tradizione possa scomparire poiché un gran numero di giovani lascia la Romania in cerca di una vita migliore nei Paesi più ricchi dell’Unione europea.

Un residente di Comanesti ha detto che sarebbe un “peccato perdere” la tradizione e perdersi la famosa “danza dell’orso”.

