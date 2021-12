La multa per chi trasgredisce è di 135 euro

Mentre la variante Omicron continua a diffondersi nel mondo, sono sempre più i Paesi che prendono misure per contenere i contagi. In Francia il governo ha messo a punto un nuovo piano per i festeggiamenti di Capodanno: a Parigi cancellati i fuochi d’artificio agli Champs-Elysees e inserito l’obbligo di mascherine anche all’aperto per tutti gli over 12, fatta eccezione per ciclisti, motociclisti e chi fa sport. La multa per chi trasgredisce arriva a 135 euro.

