(LaPresse) Le spoglie di Desmond Tutu sono arrivate giovedì nella cattedrale anglicana di St. George a Città del Capo, in Sudafrica. In centinaia si sono recati nella sua ex parrocchia per l’ultimo saluto all’arcivescovo emerito, uno dei simboli della lotta all’apartheid. Tutu è morto domenica all’età di 90 anni. I funerali avranno luogo il primo di gennaio.

