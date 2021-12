La testata dissidente annuncia la chiusura dopo il blitz: tutti i dipendenti licenziati

La testata online di notizie di Hong Kong Stand News ha annunciato la chiusura dopo il raid della polizia negli uffici della redazione e gli arresti collegati. La testata, in una nota, ha annunciato che “cesserà le operazioni” aggiungendo che il proprio sito web e i social non verranno più aggiornati e saranno rimossi. La nota riporta inoltre che tutti i dipendenti sono stati licenziati. La polizia di Hong Kong ha fatto irruzione negli uffici di Stand News dopo aver arrestato sei persone con l’accusa di cospirazione per pubblicazione sediziosa. Si tratta dell’ultima mossa di un giro di vite messo in atto nei confronti del dissenso nella ex colonia britannica.

