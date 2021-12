Il premio Nobel per la Pace simbolo della lotta all'apartheid morto a 90 anni

(Lapresse) Morto all’età di di 90 anni l’arcivescovo anglicano sudafricano Desmond Tutu: fu uno dei simboli della resistenza contro l’ apartheid. Insignito del Nobel per la pace nel 1984 come simbolo della lotta non violenta al regime razzista.Ne ha annunciato la morte l’arcivesco vo di Città del CapoThabo Makgoba.

