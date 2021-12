Il ministero per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio ha chiesto ai proprietari di veicoli di offrire passaggi solo a quelle che indossano l'hijab islamico

Niente viaggi per le donne afghane se non scortate da un parente maschio. È l’ultima direttiva del governo talebano, secondo quanto riporta Afp. Inoltre, il ministero per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio ha chiesto a tutti i proprietari di veicoli di offrire passaggi solo alle donne che indossano l’hijab islamico. “Le donne non potranno allontanarsi oltre 45 miglia (72 chilometri) se non sono accompagnate da un membro della famiglia”, ha spiegato un portavoce del ministero, specificando che deve trattarsi di un parente stretto di sesso maschile. La nuova raccomandazione, diffusa sui social network, arriva settimane dopo che il ministero aveva chiesto ai canali televisivi afghani di interrompere la trasmissione di drammi e soap opera con attrice donne. Il ministero aveva anche invitato le giornaliste televisive a indossare l’hijab durante la presentazione.

