Celebrazioni nella città a maggioranza cristiana

(LaPresse) – In un Iraq ancora traumatizzato dalla violenza vissuta negli ultimi anni si celebra anche il Natale. La festività è molto sentita a Qaraqosh, città del nord del paese a maggioranza cristiano-caldea.Una processione di Babbi Natale ha attraversato il centro cittadino, dove gli abitanti non hanno rinunciato allo shopping per i regali, affollando il tradizionale mercatino.

