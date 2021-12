(LaPresse) Il municipio di Gerusalemme ha distribuito e regalato ai cittadini alberi di Natale in vista delle festività. Un modo per stare vicino ai cittadini in questo secondo Natale in pandemia: visto l’aumento dei contagi per la variante omicron Israele ha introdotto restrizioni ai viaggi in entrata e in uscita dal Paese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata