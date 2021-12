Tra le persone smascherate dalla Digos anche un leader No Vax

(LaPresse) Una telecamera della Digos ha ripreso un’infermiera mentre svuotava il contenuto del vaccino in una garza senza iniettarlo al paziente, che però risultava regolarmente vaccinato. Lo ha scoperto la Digos di Palermo, che ha fermato tre persone, fra cui il leader dei No Vax palermitani Filippo Accetta. L’infermiera era impiegata nell’hub della Fiera di Palermo, il più grande centro di vaccinazione della provincia. Sarebbero almeno nove le false vaccinazioni effettuate. La tariffa per essere vaccinati solo sulla carta, ottenere Green Pass e Super Green Pass pur essendo esposti in maniera totale al Covid costava 400 euro. Il terzo fermato è un amico di Accetta, anche lui No Vax, che avrebbe partecipato alle finte vaccinazioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata