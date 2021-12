In piazza anche Donald Tusk

(LaPresse) Migliaia di polacchi hanno partecipato, ieri, alle manifestazioni in diverse città in difesa della libertà di stampa e dei media. Le proteste sono nate dopo che venerdì il Parlamento ha approvato un disegno di legge che vieta a editori di Paesi extra Ue di avere quote di maggioranza nei media polacchi e che costringerebbe quindi a emittenti come Discovery Inc. a vendere la sua quota di controllo di TVN, la più grande rete televisiva polacca. La manifestazione più partecipata si è svolta davanti al palazzo presidenziale a Varsavia, con i manifestanti che hanno chiesto a Duda di porre il veto al disegno di legge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata