A Santiago festeggiamenti in piazza per la scomparsa di Lucia Hiriart

(LaPresse) – E’ morta a 99 anni Lucia Hiriart, moglie dell’ex dittatore cilena Augusto Pinochet . Era malata da tempo. Ebbe molta influenza nelle decisioni del generale, come nel caso della destituzione del presidente Allende. Nella capitale Santiago molte persone sono scese in strada a festeggiare la scomparsa della donna. La notizia arriva nelle battute finali della campagna elettorale per il secondo turno delle presidenziali di domenica che vedono un paese ancora polarizzato. Di fronte il l candidato della sinistra radicale Gabriel Boric e lo sfidante di estrema destra , che si è professato un ammiratore di Pinochet.

