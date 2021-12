Le identità degli arrestati non sono state rese note

(LaPresse) L’esercito israeliano ha annunciato di avere arrestato quattro palestinesi sospettati di avere partecipato alla sparatoria di giovedì 16 dicembre in Cisgiordania, dove un colono ebreo di 25 anni, Yehuda Dimentman, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco vicino all’avamposto abbandonato di Homesh, considerato illegale dal governo israeliano. Almeno un uomo armato palestinese aveva aperto il fuoco contro un’auto su cui si trovavano studenti ebrei di seminario, fra cui appunto la vittima. Secondo quanto ha riferito l’esercito, i sospettati sono stati arrestati in Cisgiordania nel villaggio settentrionale di Silat al-Haaretia, vicino a Jenin. Sono stati trasferiti alle forze di sicurezza per ulteriori indagini ed è stata sequestrata l’arma del sospetto che ha sparato. Le identità degli arrestati non sono state rese note. La polizia di frontiera israeliana ha diffuso la foto di un nascondiglio di fucili d’assalto e munizioni che apparterrebbero ai sospettati.

