Dieci anni dalla morte di Kim Jong Il, dieci anni di potere di Kim Jon Un. La Corea del Nord venerdì si è fermata per celebrare i due eventi, nonostante il Paese stia lottando per uscire dalle crescenti difficoltà legate alla pandemia. Nei suoi 10 anni alla guida della Corea del Nord dalla morte del padre, il 37enne Kim Jong Un si è assicurato lo stesso potere assoluto di cui hanno goduto in precedenza Kim Jong Il e Kim Il Sung, nonno dell’attuale leader e fondatore dello stato. Nonostante i massicci shock economici causati dalle misure anti Covid-19 e dalle difficoltà diplomatiche con gli Stati Uniti, la Corea del Nord non mostra segni di instabilità politica e pochi esperti esterni mettono in dubbio il potere di Kim. Ma la stabilità a lungo termine del governo di Kim Jong Un potrebbe ancora essere messa in discussione se non riuscirà a elaborare misure per affrontare le difficoltà in corso e migliorare i mezzi di sussistenza pubblici, affermano alcuni osservatori.

A mezzogiorno di venerdì, mentre una sirena ha suonato per tre minuti, i nordcoreani hanno osservato il silenzio e si sono inchinati in segno di rispetto per Kim Jong Il. Automobili, treni e navi hanno suonato i clacson, le bandiere nazionali sono state abbassate a mezz’asta e masse di persone hanno scalato la collina Mansu di Pyongyang per deporre fiori e inchinarsi davanti alle statue giganti di Kim Jong Il e Kim Il Sung. Durante una cerimonia all’aperto, l’alto funzionario nordcoreano Choe Ryong Hae ha chiamato Kim Jong Il “il genitore del nostro popolo” che ha costruito la potenza militare ed economica del Nord. Choe ha affermato che sotto Kim Jong Un lo “status strategico” della Corea del Nord è stato rafforzato e ha esortato il popolo a “sostenere fedelmente” la sua leadership, in un appello ad una maggiore lealtà. Il principale quotidiano del nord Rodong Sinmun ha pubblicato articoli che venerano Kim Jong Il e chiedono una maggiore unità al suo fianco.

Negli anniversari precedenti, Kim Jong Un ha reso omaggio a suo padre e suo nonno recandosi nel mausoleo dove riposano i loro corpi imbalsamati. I media statali non hanno detto se ci sia andato anche quest’anno.

