Sono riusciti a mettersi in salvo con coraggio e abilità

(LaPresse) Hanno dovuto imitare l’uomo ragno per mettersi in salvo dopo che nel loro appartamento, di un palazzo di New York, era scoppiato un incendio. Per sfuggire alle fiamme due ragazzini di 13 e 18 anni sono usciti da un finestra al quinto piano e con grande coraggio e abilità sono riusciti a raggiungere un tubo posto lateralmente sull’edificio dove hanno atteso i soccorsi. Le loro acrobazie sono state immortalate da uno smartphone e hanno fatto il giro del web.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata