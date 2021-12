Parly è in visita per il terzo dialogo annuale sulla difesa tra India e Francia, che mira a rafforzare i legami di difesa e sicurezza tra i due Paesi

(LaPresse) – La ministra della Difesa francese Florence Parly è a New Delhi, dove è stata ricevuta dal suo omologo indiano Rajnath Singh. Parly è in visita per il terzo dialogo annuale sulla difesa tra India e Francia, che mira a rafforzare i legami di difesa e sicurezza tra i due Paesi. L’anno scorso, l’aeronautica indiana ha messo in servizio i caccia Rafale di fabbricazione francese: i velivoli facevano parte di un accordo da 8,78 miliardi di dollari firmato con la Francia nel 2016.

