Nella capitale delle Filippine i fedeli devono essere vaccinati per entrare in chiesa

(LaPresse) – A Manila giovedì all’alba i fedeli hanno affollato le chiese, come quella di Olaguer, rinnovando una tradizione delle Filippine, paese a maggioranza cattolica, che l’anno scorso era stata cancellata per la pandemia. Una funzione alla mattina presto si terrà fino alla vigilia di Natale. I fedeli per accedere in chiesa devono mostrare un certificato vaccinale.

