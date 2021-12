Altri piccoli sono rimasti feriti, alcuni gravemente. La tragedia in Tasmania durante una festa di fine anno

Quattro bambini sono morti e altri 5 sono rimasti feriti dopo essere caduti da un castello gonfiabile in Australia. Lo riferisce la Bbc. L’incidente, causato da una raffica di vento, è avvenuto alla Hillcrest Primary School di Devonport, in Tasmania. La polizia ha spiegato che i bambini sono caduti da un’altezza di circa 10 metri. Le vittime sono due bimbi e due bambine che, come spiegato dai soccorritori, frequentavano la quinta o la sesta classe, in genere per i bambini di età compresa tra 10 e 12 anni. Sul posto, oltre a numerose ambulanze, anche diversi elicotteri utilizzati per trasportare i feriti negli ospedali della zona.

Devastating scene in Tasmania’s north-west. Parents have been running to the school to collect their children after a major incident on the final day of the school year @abcnews pic.twitter.com/nJrrqlgGQS — Monte Bovill (@MonteBovill) December 16, 2021

