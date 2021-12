La manifestazione anche contro la gestione dell'economia dei Talebani

(LaPresse) – Un gruppo di donne ha manifestato per le strade di Kabul giovedì, chiedendo il diritto di lavorare e puntando il dito contro la povertà che affligge l’Afghanistan governato dai Talebani. A molte donne è impedito di lavorare nel paese e le ragazze non possono andare a scuola in molte regioni.

