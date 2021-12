Proteste contro il colpo di stato militare di ottobre

(LaPresse) – Ancora tensioni in Sudan: le forze di sicurezza hanno lanciato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti che si erano ritrovati nella capitale Khartoum per protestare contro il colpo di stato militare di ottobre e il successivo accordo che ha ripristinato il deposto primo ministro Abdalla Hamdok. Migliaia di persone sono scese in piazza anche in altre città sudanesi come Omdurman. Il colpo di stato ha bloccata una fragile transizione pianificata verso un governo democratico più di due anni dopo che una rivolta popolare ha portata alla rimozione del dittatore Omar al-Bashir e del suo governo islamista nell’aprile 2019.

