Blinken a Giacarta per incontrare la ministra degli Esteri Retno Marsudi

(LaPresse) Il segretario di Stato statunitense Antony Blinken si è recato a Giacarta, in Indonesia, per incontrare la ministra degli Esteri Retno Marsudi. Blinken si trova nel Paese come primo step del suo tour che lo porterà anche in Malesia e Thailandia. Durante il suo discorso ha detto che gli Usa cercano di espandere le proprie relazioni in Asia per contrastare l’aggressività dei cinesi nell’Indo-Pacifico.

