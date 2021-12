Intervento del segretario di Stato americano all'Università di Jakarta

Gli Stati Uniti amplieranno le loro relazioni militari ed economiche con i partner in Asia per limitare la crescente aggressività della Cina nell’Indo-Pacifico. Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Antony Blinken in un intervento all’Università di Jakarta. Blinken ha affermato che l’amministrazione Biden è impegnata a mantenere la pace e la prosperità nella regione e lo farà rafforzando le alleanze con gli Stati Uniti, creando nuove relazioni e garantendo che l’esercito americano mantenga “il suo vantaggio competitivo”.

“Le minacce si stanno evolvendo, il nostro approccio alla sicurezza deve evolversi con esse. Per farlo, faremo affidamento sulla nostra più grande forza: le nostre alleanze e partnership”, ha detto Blinken in un passaggio del suo discorso.”Adotteremo una strategia che intreccia più strettamente tutti i nostri strumenti di potere nazionale – diplomazia, esercito, intelligence – con quelli dei nostri alleati e partner” ha detto. Ciò includerà il collegamento delle industrie della difesa statunitensi e asiatiche, l’integrazione delle catene di approvvigionamento e la cooperazione sull’innovazione tecnologica, ha affermato.

“Si tratta di rafforzare le nostre forze in modo da poter mantenere la pace, come abbiamo fatto nella regione per decenni”, ha detto. Non ha approfondito ulteriormente, ma l’amministrazione ha fatto scalpore all’inizio di quest’anno accettando un patto che vedrà l’Australia produrre sottomarini a propulsione nucleare. Blinken ha insistito sul fatto che gli Stati Uniti non stanno cercando di costringere i paesi a scegliere tra Stati Uniti e Cina o di cercare un conflitto con la Cina. Ma ha esposto una litania di lamentele sulle “azioni aggressive di Pechino” dal “Nordest asiatico al sud-est asiatico e dal fiume Mekong alle isole del Pacifico”. Blinken è in Indonesia per la prima tappa di un tour di tre nazioni di una settimana nel sud-est asiatico che lo porterà anche in Malesia e Thailandia. Contrastare la crescente aggressività della Cina nella regione, in particolare nel Mar Cinese Meridionale, a Hong Kong e contro Taiwan, è in primo piano nella sua agenda.”I paesi della regione vogliono che questo comportamento cambi – ha detto il capo della diplomazia Usa – . Anche noi”. “Siamo determinati a garantire la libertà di navigazione nel Mar Cinese Meridionale”, ha affermato. “È anche il motivo per cui abbiamo un costante interesse per la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan“. Blinken ha affermato che gli Stati Uniti “creeranno legami più forti” con i suoi cinque alleati del trattato nella regione _ Australia, Giappone, Filippine, Corea del Sud e Thailandia _ rafforzeranno i legami tra loro e coltiveranno una partnership più forte con l’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico, molti dei cui membri si sentono minacciati dalla Cina.”Un ASEAN forte e indipendente è stato a lungo fondamentale per affrontare le crisi urgenti e le sfide a lungo termine”, ha affermato Blinken, in particolare chiamando in causa i governanti militari del Myanmar per la loro presa del potere di febbraio e la successiva repressione dei manifestanti.”Continueremo a lavorare con i nostri alleati e partner per spingere il regime a cessare la sua violenza indiscriminata, rilasciare tutti coloro ingiustamente detenuti, consentire l’accesso senza ostacoli e ripristinare il percorso della Birmania verso una democrazia inclusiva”, ha affermato.Blinken ha anche lodato l’impegno dell’amministrazione a fornire vaccini contro il coronavirus ai paesi dell’Indo-Pacifico e il suo sostegno ai loro sforzi per combattere e affrontare i cambiamenti climatici. Blinken ha limitato le sue osservazioni all’Indo-Pacifico e alla Cina, sebbene abbia iniziato il suo attuale viaggio all’estero in Gran Bretagna, con una riunione dei ministri degli esteri del G7 che ha lanciato un severo avvertimento alla Russia sull’Ucraina. All’arrivo in Indonesia, Blinken ha scoperto che un fedelissimo del presidente russo Vladimir Putin, il consigliere per la sicurezza nazionale, Nikolay Patrushev, era già a Giacarta per colloqui sulla sicurezza.

