Lo ha consegnato l’ex capo dello staff alla Commissione del Congresso

Negli Stati Uniti c’era un piano dettagliato per un golpe di Donald Trump già prima dell’assalto al Congresso del 6 gennaio scorso. Lo riportano New York Times e Guardian, secondo i quali l’ex capo dello staff della Casa Bianca Meadows lo ha consegnato alla commissione del congresso: si chiedeva di dichiarare lo stato d’emergenza per ritardare la ratifica del Senato dell’elezione di Joe Biden. Meadows, che non fece nulla al riguardo, ha anche citato in giudizio la speaker della Camera Nancy Pelosi e tutti e nove i membri della Commissione del Congresso che indagano sull’assalto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata