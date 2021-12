Il presidente americano: "Abbiamo bisogno di campioni"

“La sfida del nostro tempo è quella di tutelare la democrazia”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aprendo il summit per la democrazia, sottolineando come negli ultimi dieci anni, anche negli Usa, la democrazia abbia subito “un declino”. Di fronte alle continue e allarmanti sfide alla democrazia, ai diritti umani universali e in tutto il mondo, la democrazia ha bisogno di campioni. Sappiamo come chiunque altro che rinnovare la nostra democrazia e rafforzare le nostre istituzioni democratiche richiede uno sforzo costante”, ha aggiunto Biden.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata