Certificato vaccinale per discoteche e locali affollati e consiglio agli inglesi di lavorare da casa

Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato l’introduzione di nuove restrizioni per contenere l’aumento dei contagi da Covid, alla luce della diffusione della variante Omicron. Il primo passo del ‘Piano B’ sarà reintrodurre da lunedì il telelavoro. Da venerdì l’obbligo di indossare la mascherina sarà esteso alla maggior parte dei luoghi pubblici al coperto, come cinema e teatri. Il green pass vaccinale diventerà obbligatorio per i locali notturni e i locali dove si radunano grandi gruppi di persone.

Johnson ha sottolineato che le nuove misure “non sono un lockdown” e le persone “non dovrebbero” annullare le feste di Natale. Il premier ha dichiarato che è diventato “sempre più chiaro” che la variante Omicron sta “crescendo molto più velocemente” rispetto alla precedente variante Delta e si sta “diffondendo rapidamente in tutto il mondo”. Johnson ha poi aggiunto che è “la cosa proporzionata e responsabile” introdurre restrizioni più dure. “La logica spietata di crescita esponenziale” di Omicron nel Regno Unito potrebbe portare a “un forte aumento dei ricoveri e quindi, purtroppo, dei decessi”, ha proseguito. “L’unica cosa più grande che ognuno di noi può fare” è farsi vaccinare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata