Il ragazzo è stato bloccato dalle forze dell'ordine mentre tentava la fuga

Una donna di 26 anni è stata accoltellata, ma non è in pericolo di vita, nel quartiere di Sheikh Jarrah, a Gerusalemme Est. L’aggressore, una minorenne palestinese, è stata arrestata dopo aver tentato la fuga. Aveva trovato rifugio in una scuola poco distante dove è stata trovata dalla polizia. La donna ferita è stata portata all’unità traumatologica del vicino Hadassah Mt. Scopus Hospital, dove è cosciente e in condizioni stabili.

