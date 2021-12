Vertice virtuale tra i presidenti Usa e russo

(LaPresse) – Il presidente Usa Joe Biden ha chiarito al presidente russo Vladimir Putin che in caso di escalation militare in Ucraina, Washington e gli alleati risponderanno con forti sanzioni, economiche e di altro genere. L’avvertimento è arrivato durante l’atteso colloquio video tra i due leader, che si è tenuto nel pieno delle tensioni per l’aumento delle truppe russe al confine con l’Ucraina. Biden ha espresso la profonda preoccupazione di Usa e alleati europei per l’aumento delle forze russe e ha chiesto la de-escalation e il ritorno alla diplomazia. Sul tavolo dei colloqui anche l’Iran e i cyberattacchi. Putin da parte sua ha chiesto garanzie che la Nato non si espanda ad est, includendo l’Ucraina e ha denunciato le “azioni provocatorie di Kiev contro il Donbass”.

Cremlino: “Colloquio franco e professionale”

Il colloquio, che secondo il Cremlino è stato franco e professionale, è avvenuto attraverso un sistema nuovo di comunicazione ed è durato poco più di due ore. Biden ha parlato dalla Situation Room della Casa Bianca, mentre Putin dalla sua residenza a Sochi. All’inizio dell’incontro, cominciato alle 16 (ora italiana), il presidente russo ha salutato il rivale con un sorriso mentre il presidente Usa ha espresso la speranza di un prossimo incontro di persona. I due si erano sentiti l’ultima volta a luglio e visti a giugno a Ginevra.

Secondo l’intelligence Usa, Mosca avrebbe accumulato circa 70mila soldati al confine con Kiev, mentre gli ucraini parlano di circa 90mila truppe. Nei giorno scorsi il Washington Post ha riferito di un piano del presidente russo per invadere l’Ucraina all’inizio del prossimo anno con circa 175mila soldati. Poco prima del colloquio tra i due leader il ministero della Difesa ucraina ha lanciato un nuovo allarme denunciando l’invio da parte russa di carri armati e cecchini lungo la linea di contatto. Il Cremlino prima dell’incontro ha negato di voler attaccare i vicini, ma ha precisato di avere delle “linee rosse”. Il portavoce Dmitry Peskov ha inoltre ridimensionato le aspettative per il colloquio tra i due leader dicendo di non aspettarsi grandi progressi.

Biden sente gli alleati dopo il vertice con Putin

Secondo quanto riferito dalla Casa Bianca i due presidenti hanno incaricato i loro assistenti di lavorare sugli argomenti discussi dai leader durante la videochiamata. Biden ha poi informato gli alleati dei risultati avuti nel colloquio con Putin. Già alla vigilia dell’incontro virtuale il presidente Usa ha sentito Mario Draghi, Emmanuel Macron, Angela Merkel e Boris Johnson: i leader europei hanno ribadito che la diplomazia resta l’unica via per risolvere il conflitto nel Donbass, dando attuazione agli Accordi di Minsk. E hanno confermato il sostegno alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina.

In giornata anche l’Ue si è detta pronta a varare nuove sanzioni contro Mosca in caso di aggressione. “L’Unione europea risponderà in maniera appropriata”, ha assicurato la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen parlando in video agli ambasciatori Ue.

