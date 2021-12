Alle 18 ora di Mosca l'incontro virtuale tra i leader di Usa e Russia

L’Ucraina, il cattivo stato delle relazioni bilaterali e i rapporti con la Nato. Questi i temi cruciali del vertice di oggi tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il suo omologo russo, Vladimir Putin. Il colloquio dovrebbe tenersi intorno alle 18:00 ora di Mosca, le 16 in Italia, la forma scelta quella della videoconferenza. Come spiegato dal portavoce del leader del Cremlino, Dmitry Peskov, Putin e Biden discuteranno oltre che “delle tensioni sull’Ucraina”, anche dell’espansione della Nato verso i confini russi e dell’iniziativa del leader russo per le garanzie di sicurezza. “Crediamo che sarà una videoconferenza lunga e di sostanza”, ha dichiarato Peskov. Il Cremlino dovrebbe mostrare i primi momenti della conversazione tra Putin e Biden e di pubblicare al termine una nota per riferirne l’esito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata