Lo studente egiziano scarcerato dopo quasi due anni

#CIAOPATRICK. Questo hashtag ha illuminato il padiglione dell’Italia all’Expo di Dubai per salutare la scarcerazione di Patrick Zaki, detenuto da quasi due anni in Egitto. Lo studente egiziano dell’Università di Bologna, tuttavia, non è stato assolto dall’accusa di aver diffuso false informazioni, attraverso articoli giornalistici, sulla persecuzione dei cristiani copti in Egitto. Zaki dovrà comparire di nuovo davanti alla Corte il 1° febbraio.

