Dispiegati per nove giorni oltre 1.300 soldati della Forza terrestre di autodifesa

(LaPresse) Truppe giapponesi hanno effettuato esercitazioni sull’isola settentrionale di Hokkaido. Dozzine di carri armati e centinaia di soldati hanno sparato esplosivi e colpi di mitragliatrici in un’area che si trova proprio di fronte al mare di uno dei rivali del Paese, la Russia. Le esercitazioni sono state aperte ai media in una dimostrazione di potenza di fuoco pubblica che coincide con una recente escalation di mosse militari cinesi e russe in territorio giapponese. Le esercitazioni, a cui i giornalisti stranieri raramente hanno la possibilità di assistere, continueranno per nove giorni e coinvolgeranno circa 1.300 membri della Forza terrestre di autodifesa giapponese. Nonostante una costituzione ufficialmente pacifista, da tempo i funzionari di Tokyo stanno spingendo i cittadini a mettere da parte il diffuso disagio per un ruolo più robusto per i militari e sostenere l’aumento della spesa per la difesa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata