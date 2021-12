Migliaia di persone sono scese in piazza per festeggiare

(LaPresse) Adama Barrow è stato rieletto presidente del Gambia, piccola nazione dell’Africa occidentale al confine con il Senegal. Barrow ha ottenuto il nuovo mandato sabato 4 dicembre con un comodo margine sull’opposizione, in un voto che ha posto le basi per un nuovo capitolo nella democrazia del Paese. “Chiamo tutti i gambiani, indipendentemente dalla nostra divisione politica, a mettere da parte le nostre idee e a riunirci come un unico popolo per lavorare per lo sviluppo del nostro Paese”, ha detto Barrow alla folla radunata nella capitale Banjul. Migliaia di persone sono scese in strada a Banjul e in altre città per celebrare la vittoria di Barrow, che ha ottenuto circa il 53% dei voti, secondo i risultati della Commissione elettorale indipendente. Ha battuto facilmente il suo principale rivale, Ousainou Darboe, del Partito Democratico Unito che ha ricevuto circa il 28% dei voti. Questa è stata la prima elezione presidenziale del Gambia in decenni che non includeva l’ex dittatore Yahya Jammeh, che ora vive in esilio in Guinea Equatoriale dopo aver perso le elezioni del 2016 e aver rifiutato di accettare la sconfitta.

