Bergoglio al campo profughi di Lesbo: "Non lasciamo che il mare nostrum si tramuti in un desolante mare mortuum"

(LaPresse) “Il Mediterraneo, che per millenni ha unito popoli diversi e terre distanti, sta diventando un freddo cimitero senza lapidi. Questo grande bacino d’acqua, culla di tante civiltà, sembra ora uno specchio di morte. Non lasciamo che il mare nostrum si tramuti in un desolante mare mortuum, che questo luogo di incontro diventi teatro di scontro! Non permettiamo che questo ‘mare dei ricordi’ si trasformi nel ‘mare della dimenticanza’. Vi prego, fermiamo questo naufragio di civiltà!”. Lo dice Papa Francesco incontrando i migranti del Reception and Identification Centre di Mitilene, nell’isola greca di Lesbo.

