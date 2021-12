L'aggressore raggiunto da proiettili mentre è ferito a terra. L'uomo pugnalato non è in pericolo di vita

(LaPresse) – Un palestinese di 23 anni ha accoltellato un ebreo ortodosso a Gerusalemme nei pressi della Porta di Damasco sabato. Immediato l’intervento della polizia: l’uomo ha tentato di pugnalare un agente che ha reagito sparando all’aggressore. Il palestinese, ferito a terra, è stata raggiunto da altri colpi esplosi dall’agente e da un collega ed è morto, come si vede dalle immagini diffuse dalle forze di polizia israeliane. La polizia ha aperto un’inchiesta sulla vicenda. Il premier israeliano Naftali Bennet Hamas ha espresso “pieno supporto” agli agenti come riferisce il quotidiano Haaretz. Hamas ha lodato l’attaco portato dal 23enne senza però rivendicarlo. La persona aggredita, un ragazzo intorno ai 20 anni, è rimasto ferito in modo grave ma non sarebbe in pericolo di vita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata