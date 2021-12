Il 30enne è stato accoltellato in strada, arrestato un 25enne. Nella stessa zona ferito con arma da taglio anche un altro connazionale

(LaPresse) – Uno studente italiano dottorando alla Columbia University di New York è morto e un altro uomo è rimasto ferito dopo che i due sono stati aggrediti e accoltellati nell’Upper Manhattan giovedì notte. Lo studente, Davide Giri, 30 anni, stava facendo jogging a pochi isolati di distanza dal campus poco prima delle 23 quando è stato pugnalato all’addome. È stato dichiarato morto dopo essere stato portato in un ospedale della zona. Lo riferisce il New York Times.

La polizia ha arrestato un uomo di 25 anni per l’attacco. In una lettera inviata venerdì mattina a tutto il campus, Lee C. Bollinger, il preside dell’università, ha identificato Giri come uno studente della Scuola di Ingegneria e Scienze Applicate ed ha espresso tristezza per la sua morte. Il ferito è un altro italiano di 27 anni, turista, che stava trascorrendo il suo primo giorno a New York. Gli attacchi non sembrano essere collegati e non si conoscono i motivi del gesto.

Secondo quanto riferisce il New York Post l’arrestato sarebbe un membro della famigerata banda dei “Bloods gang off-shoot”. Vincent Pinkney sarebbe responsabile di entrambe le aggressioni

