La presidente della Commissione Europea annuncia: "Dosi Pfizer per bambini pronte dal 13 dicembre"

(LaPresse) Bruxelles ribadisce l’importanza dei vaccini nella lotta alla pandemia e assicura: “Abbiamo dosi sufficienti per la dose di richiamo a tutti i cittadini europei già immunizzati”, ha dichiarato in conferenza stampa Ursula von der Leyen. La presidente della Commissione Europea ha espresso preoccupazione per la diffusione della variante Omicron che l’Organizzazione mondiale della Sanità ritiene un rischio. Poi annuncia: “I vaccini per i bambini di Pzifer-BioNTech saranno disponibili a partire dal 13 dicembre.

