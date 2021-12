(LaPresse) A L’Avana inaugura un museo dedicato a Fidel Castro in occasione dei cinque anni dalla sua morte, il 25 novembre 2016. Esposte al Palazzo della Rivoluzione, anche residenza ufficiale del presidente di Cuba, le sue uniformi militari e altri oggetti personali, oltre a centinaia di fotografie. Il Palazzo ha al suo interno anche una biblioteca, una tipografia e un teatro. Alberto Alvariño, responsabile del patrimonio documentario del Palazzo della Rivoluzione, ha spiegato che il museo non è un “centro di indottrinamento”, ma un luogo per informare e far conoscere la storia di Castro. Prima di morire Fidel Castro aveva approvato una legge che vieta di erigere statue o di rendergli omaggio dopo la morte, ma la creazione di questo centro è stata concessa dalla stessa legge.

