Non ci sono al momento notizie di vittime

(LaPresse) Un forte terremoto di magnitudo 7,5 ha colpito il nord del Perù: la scossa alle 5:52 di domenica (ora locale). L’epicentro è stato rilevato a 42 chilometri a nord-ovest della città costiera di Barranca. Un campanile di 14 metri in una chiesa medievale è crollato a Bagua Grande. Video e foto pubblicate online hanno mostrato uno storico campanile, parte di un complesso del XVI secolo ritenuto il più antico tempio cattolico della regione dell’Amazzonia, ridotto in macerie. Non ci sono al momento notizie di vittime.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata