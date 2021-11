I funerali in Iraq. E' la prima vittima identificata del naufragio

(LaPresse) La famiglia di Baran Nouri, la giovane migrante curda morta con altre 26 persone mentre tentava di attraversare la Manica per raggiungere il Regno Unito, dove si trovava il suo fidanzato, ha celebrato i suoi funerali in Iraq. Baran Nouri è stata la prima vittima ad essere identificata. Il fidanzato di Nouri aveva tentato più volte di ottenere un visto per lei ma senza successo. La ragazza era riuscita a ottenere un visto Schengen per l’Europa, e così è arrivata in Italia il 1° novembre, per poi spostarsi in Germania e Francia.

