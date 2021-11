Il primo ministro Castex: "Un pensiero a dispersi e feriti, vittime di trafficanti criminali"

Almeno 27 persone sono morte nel canale della Manica, quando un’imbarcazione carica di migranti è affondata al largo di Calais, diretta nel Regno Unito. Lo ha riferito Bfmtv, citando fonti di polizia. La barca si è ribaltata. La prefettura marittima della Manica e del Mare del Nord ha dichiarato che è in corso un’operazione di salvataggio per trovare altre persone che potrebbero essere ancora in mare, mentre alcune sono state già portate in salvo. Un dispositivo aereo e marittimo è stato schierato con due elicotteri, una motovedetta della marina francese, una nave di sorveglianza marittima costiera e una scialuppa di salvataggio.

Il cordoglio di Castex per i migranti

“Il naufragio nel canale della Manica è una tragedia. Il mio pensiero va ai tanti dispersi e feriti, vittime di trafficanti criminali che sfruttano il loro disagio e la loro miseria. Seguo la situazione in tempo reale. Il ministro dell’Interno, Gerald Darmanin, va sul posto”. Lo ha scritto su Twitter il primo ministro francese, Jean Castex, a proposito del naufragio di un barcone carico di migranti nel canale della Manica, in cui sarebbero morte almeno 27 persone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata