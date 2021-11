Ha perso il filo del discorso, citando anche Lenin e facendo riferimento alla storia biblica di Mosè

Ha parlato anche della sua visita al parco divertimenti Peppa Pig World il premier britannico Boris Johnson nel suo intervento alla Cbi, la Confindustria britannica. Dopo avere perso il filo del discorso – nel quale ha anche citato Lenin e fatto riferimento alla storia biblica di Mosè – Johnson, che ha un figlio di 19 mesi insieme alla moglie Carrie, ha raccontato della sua visita al parco di New Forest, nel sud dell’Inghilterra. Peppa Pig è un simbolo “del potere della creatività britannica”, ha detto Johnson. E ancora: “Chi avrebbe creduto che un maiale che somiglia a una specie di asciugacapelli alla Picasso, un maiale che è stato rifiutato dalla Bbc, adesso sarebbe stato esportato in 180 Paesi, con parchi a tema sia in America che in Cina, come pure a New Forest”. “Penso sia pura genialità”, ha concluso Johnson.

