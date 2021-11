Rinnovate le cariche regionali e comunali

Ampio successo dei candidati del governo di Nicolas Maduro in Venezuela, per il rinnovo delle cariche regionali e comunali. Stando all’annuncio del Consiglio Elettorale Nazionale (CNE), alla luce del conteggio di oltre il 90% delle schede, con una partecipazione del 41,80%, che rappresenta un totale di 8.151.793 cittadini che hanno votato, il Partito Socialista Unito del Venezuela (Psuv) ha ottenuto 20 governatorati su 23. La candidata allo Psuv, Carmen Meléndez, ha ottenuto l’ufficio del sindaco del comune di Caracas con un totale di 360.389 voti, che rappresenta il 58,93%. I venezuelani hanno votato sotto il controllo degli osservatori internazionali. Più di 130 principalmente dell’Unione Europea, si sono sparsi in tutta la nazione sudamericana per prendere nota delle condizioni elettorali come equità, accesso ai media, attività di campagna. La loro presenza rientrava in una serie di iniziative volte a rafforzare la fiducia nel sistema elettorale venezuelano a lungo offuscato.

