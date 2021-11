Le fiamme divampate in place de l’Opéra: non ci sono vittime

(LaPresse) – Un incendio è divampato sabato mattina in un palazzo nel centro di Parigi, in place de l’Opéra, a pochi passi dal museo dell’Opéra Garnier. L’edificio ospita soprattutto uffici e secondo le autorità non ci sono vittime. I pompieri hanno domato le fiamme che hanno prodotto una colonna di fumo nero nel secondo e nel nono arrondissement della capitale francese. L’incendio però potrebbe riprendere vigore e la zona è stata transennata. Chiusa la stazione della metropolitana Opéra.

