Via libera al "Build Back Better Act". Ostruzionismo record di McCarthy

La Camera dei rappresentanti Usa ha approvato il maxi piano del presidente Joe Biden da 1.900 miliardi di dollari su welfare e clima, noto come ‘Build Back Better Act‘. La misura, che rappresenta un pilastro chiave dell’agenda interna del democratico, è passata con 220 voti a favore e 213 contrari. Il testo arriverà ora al Senato. Un’approvazione, però, arrivata dopo un duro ostruzionismo da parte Repubblicana. Soprattutto del leader della minoranza Kevin McCarthy.

E’ stato il suo intervento, infatti, a ritardare il voto sulle misure sociali ambientali. Un discorso durato oltre otto ore, superando di circa 10 minuti il record della democratica Nancy Pelosi. Nel 2018 l’attuale speaker della Camera, che allora era leader della minoranza, parlò anche per oltre otto ore chiedendo di agire sull’immigrazione. L’intervento è durato talmente tanto da fare rimandare il voto a venerdì, rispetto a giovedì, quando era previsto. E anche da spingere moltissimi Dem ad abbandonare l’aula dopo la mezzanotte locale, mentre McCarthy stava ancora parlando.Dopo l’ok, la misura passa al Senato dove rischia un nuovo blocco per la divisione tra i centristi e i progressisti del partito democratico.

Il piano contiene misure in materia di tassazione, assistenza sanitaria, energia, cambiamento climatico, servizi familiari, istruzione e alloggi. L’ok della Camera ha dato sollievo all’amministrazione Biden in un momentaneo difficile della presidenza del democratico, con un calo di gradimento nei sondaggi che riflette le preoccupazioni degli elettori per l’inflazione, il blocco delle catene di approvvigionamento e la persistente pandemia di coronavirus. Per il presidente Usa si tratta di “un altro gigantesco passo in avanti nella realizzazione del mio piano economico per creare posti di lavoro, ridurre i costi, rendere il nostro paese più competitivo e dare ai lavoratori e alla classe media una possibilità di combattere”. Secondo l’inquilino della Casa Bianca il Build Back Better Act “riduce il deficit a lungo termine. È completamente pagato assicurando che gli americani più ricchi e le più grandi società inizino a pagare la giusta quota di tasse federali. Mantiene il mio impegno che nessuno che guadagna meno di 400.000 dollari all’anno paghi un centesimo in più di tasse federali. I principali economisti ed esperti indipendenti di Wall Street hanno confermato che non aumenterà le pressioni inflazionistiche. Al contrario, aumenterà la capacità della nostra economia e ridurrà i costi per milioni di famiglie”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata