(LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiarito il punto su Taiwan, dicendo che la Casa Bianca non “incoraggia l’indipendenza”, ma “incoraggia a fare esattamente ciò che richiede la legge di Taiwan”. Biden ne ha parlato mentre lasciava il New Hampshire per tornare a Washington. I commenti arrivano il giorno dopo il primo vertice virtuale di Biden con il presidente cinese Xi Jinping, che durante l’incontro ha detto che gli Stati Uniti e Taiwan stanno giocando con il fuoco.

