Tra loro anche molte donne e bambini

(LaPresse) Dopo diverse notti passate al gelo, al confine tra Bielorussia e Polonia, centinaia di migranti, tra cui donne e bambini, sono stati trasferiti in una struttura a Bruzgi, in Bielorussia, in un hub solitamente utilizzato come dogana, mentre altre migliaia sono rimaste alla frontiera.

