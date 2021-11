L'attentato non è stato ancora rivendicato

Un’esplosione ha colpito un minivan in un quartiere sciita della parte occidentale di Kabul, in Afghanistan, uccidendo almeno una persona e ferendone altre tre. Lo riferisce un funzionario talebano. Zabihullah Mujahid, vice ministro per la cultura e l’informazione nel governo a guida talebana, ha dichiarato all’Associated Press che un’indagine è in corso. L’esplosione non è ancora stata rivendicata.

